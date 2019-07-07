Порошенко: саміт Україна-ЄС у Києві не повинен стати "змарнованим часом"

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня у Києві, не повинен стати "змарнованим часом" і перетворитись на протокольну формальність. Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками в Івано-Франківську, повідомляє прес-служба політсили.

"Спираючись на п’ятирічний досвід зближення з Євросоюзом, ми очікуємо надзвичайно важливих рішень від саміту Україна-ЄС. Не марнуйте час - це звернення і до президента Зеленського, і до наших європейських партнерів. Дивіться поза горизонт, думайте стратегічно", - зазначив Порошенко.

Порошенко також закликав до розвитку співпраці, створення енергетичного, митного, шенгенського союзів.

"Давайте робити енергетичний союз із Європою, і тоді газ буде куплятися на кордоні України. Давайте дігітальний союз – це унікальний цифровий менеджмент, і по безвізу наші люди, які будуть їздити в Європу, не будуть платити за роумінг – це буде чесно. Давайте робити митний союз... . Давайте робити шенгенський союз – у нас зараз вже є безвіз, але в українців узагалі не треба паспорти перевіряти. Чому? Бо ми є європейці - і це реально зробити", - сказав він.



"Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня у Києві, не повинен стати "змарнованим часом»" і перетворитись на протокольну формальність. Його результатами повинне стати поглиблення інтеграції і двосторонньої співпраці між нашою державою та Євросоюзом", - додав Порошенко.