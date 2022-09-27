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Порошенко: "русский мир" оставляет после себя сплошные руины

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 20:40
Порошенко: "русский мир" оставляет после себя сплошные руины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко побывал на освобожденных территориях Харьковской области, куда привез гуманитарный груз в Дергачевскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Поселок Казачья Лопань - всего в трех километрах от государственной границы с Россией. 7 месяцев люди здесь жили в оккупации, сейчас до сих пор нет света и связи.

Жителям привезли генераторы, спальники, продукты и лекарства.

"Проезжая по селу, чувствуешь страшную боль и одновременно злобу. Поселок был одним из первых, которые оккупировала российская орда. Оккупировала и разрушила. Здесь нет связи, нет света и газа. "Русский мир" оставляет после себя сплошные руины", - заявил Петр Порошенко.

По его словам, здесь, как и во многих других городах и селах освобожденной Харьковской области, российские оккупанты устроили застенку. Издевались жестоко. Устраивали допросы обычным крестьянам.

"Сейчас в поселке осталось буквально 1,5 тысяч населения, в четыре раза меньше, чем до оккупации. Привезли людям генераторы, спальники на первое время. И обязательно привезем Starlink", - добавил Порошенко.

Отметим, что украинские бойцы также освободили село Пески-Радьковские в Харьковской области, но там еще проводят зачистки и разминирование.

Также добавим, что защитники Украины уже деоккупировали 454 населенных пункта Харьковской области. В некоторые из них уже запустили пассажирские поезда.

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