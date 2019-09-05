Порошенко: Росія намагається забути про мінський протокол

Росія сьогодні намагається забути про мінський протокол, який було підписано п'ять років тому, і таким чином ігнорувати виконання своїх зобов'язань. Про це заявив лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"П’ять років тому підписано мінський протокол – перший документ з пакету т. зв. мінських домовленостей. І всі ці п’ять років Росія намагається всіляко замовчати, забути, не помічати цієї першої важливої домовленості. Адже у мінському протоколі за підписом Російської Федерації було зафіксовано ключові елементи мирного плану президента Порошенка: негайне припинення вогню, забезпечення постійного моніторингу над кордоном з боку ОБСЄ і виведення російських військ та зброї з території України. Як і негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб", - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що відвага українських військових на Донбасі і майстерність української делегації у Уельсі змусила Росію поставити свій підпис 5 вересня у Мінську. Розпочалося тривале, багаторічне примушування російського агресора до миру і саме тоді українські сили продемонстрували здатність ефективно протистояти ворогу, додав п'ятий президент.

"Саме тоді, на саміті НАТО, відбулися критично важливі зустрічі з світовими лідерами, зокрема в унікальному форматі Велика 5 + Україна. Саме тоді Україна нарешті згуртувала міжнародну підтримку, отримавши готовність союзників і партнерів, як через застосування санкцій, так і надання військової допомоги, тиснути на Росію – не лише політично, але й конкретними мотиваційними заходами. Ми вперше на практиці перевірили ефективність формули – рішучість України, помножена на підтримку союзників дає стримування Росії через збільшення для неї ціни агресії", - зазначив нардеп.

Порошенко зазначив, що сьогодні Росія намагається забути про цей протокол і відповідно ігнорувати виконання своїх зобов’язань, аби нав'язати свій порядок врегулювання, змусивши Україну прийняти капітуляцію, та розбити міжнародну солідарність.

"Розбудова українського війська, інтеграція в ЄС та НАТО через реформи і зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України – це запорука перемоги і процвітання України. Це те, від чого новому керівництву в жодному разі не треба відступати, які б обіцянки, гарантії чи запевнення не йшли з Москви. Нічого про Україну без України!", - резюмував Порошенко.