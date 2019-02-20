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Порошенко: РФ перетворює окупований Крим майданчик для своїх ракет

Новини » Політика    20.02.2019 - 17:57
Порошенко: РФ перетворює окупований Крим майданчик для своїх ракет
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, РФ змінює стратегічний баланс в Чорноморському регіоні та за його межами

Росія перетворює окупований Крим в стартову площадку для своїх ракет. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Ми спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону. РФ змінює стратегічний баланс в регіоні та за його межами. РФ перетворює Крим в стартову площадку для своїх ракет", - сказав президент.

Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму РФ розмістила до 32,5 тис. військових, 88 артилерійських систем, 52 РСЗВ, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойових вертольота, шість бойових суден і шість підводних човнів, оснащених системами крилатих ракет "Калібр".

Порошенко підкреслив, що "Росія перетворює на військову базу будь-яку територію, яку вона захоплює або бере під свій контроль".

Нагадаємо, сьогодні в заяві українського МЗС говорилося, що результати агресії РФ проти України - близько 13 тис. убитих, 30 тис. поранених, 1,5 млн переселенців, масове руйнування Донбасу, узурпація української власності в окупованому Криму, масштабні порушення окупаційною владою прав людини і міжнародного гуманітарного права, політичні переслідування і залякування українських громадян.

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