Порошенко: треба дозволити нардепам суміщати мандат зі службою у ЗСУ

"Ми беремо активну участь в організації територіальної оборони Києва, в допомозі ЗСУ, і ця допомога йде і через бронежилети, і через шоломи, і через передачу автомобілів, броньованої техніки, стрілецької зброї - всього, що ми можемо закупити. Наша команда сьогодні несе бойове чергування, кожен в складі своєї роти, на своїх ділянках відповідальності, де робимо всій внесок в оборону Києва", - повідомив Порошенко.

Він також зауважив, що законодавчо право народних депутатів брати участь у підрозділах ЗСУ чи теробороні не закріплене.

"Ми пропонуємо внести зміни у закон "Про статус народного депутата" і прибрати певні неузгодження про несумісність. Дозволити добровільно кожному народному депутату стати до лав Збройних сил, територіальної оборони або добровольчих підрозділів територіальних громад, забезпечити виконання свого обов’язку і прибрати будь-які перешкоди. Це позиція добровільна, але ця можливість депутатам має бути надана", - наголошує Порошенко.

"На погоджувальній раді, мені здається, що ця позиція була підтримана. Дуже сподіваюся, що ми не будемо затягувати", - наголошує Порошенко.

Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни подалі від столиці.

"Це стосується в тому числі і тих народних депутатів, які не прийняли рішення взяти добровільно участь у відповідних військових підрозділах, але в них є основна робота. Парламент має працювати в режимі 24/7. І народні депутати постійно мають бути не в західних регіонах України, приїжджаючи поїздами сюди по 150 чи 110 депутатів, а вони мають бути в Києві. У будь-який час Верховна рада має швидко, протягом години зібратися, прийняти рішення для забезпечення діяльності ставки Верховного Головнокомандувача, уряду України", - наголошує Порошенко.

"Тому ми пропонуємо, щоб ті народні депутати, які не бажають перебувати в Києві, а це є дезертирство - то якщо протягом 5 днів без поважних причин ти відсутній у Києві, щоб була можливість ініціювати складання мандату. Думаю, що це правило має бути розповсюджене і для членів уряду, і для членів Національного банку, і для керівництва державних корпорацій, спостережних рад. Я дуже сподіваюся, що ця позиція може бути підтримана", - наголошує Порошенко.