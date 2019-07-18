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У Порошенка розповіли про резолюцію Європарламенту щодо РФ

Новини » Політика    18.07.2019 - 13:33
У Порошенка розповіли про резолюцію Європарламенту щодо РФ
Фото: команда Порошенка (eurosolidarity.org)

Делегація Євросолідарності перебуває у Страсбурзі

Делегація партії "Європейська солідарність" на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком у Страсбурзі переконала депутатів Європейського парламенту ухвалити максимально жорстку резолюцію щодо Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба політсили.

За словами представниці команди "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, документ вимагає від РФ негайного звільнення українських військових моряків та інших в’язнів.

"458 депутатів Європарламенту підтримали резолюцію щодо українських політичних в’язнів в Росії. Це майже 75% присутніх в залі депутатів, це найвища підтримка резолюції, яка вимагає від РФ негайного звільнення наших! Делегація "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком вітають це рішення Європарламенту", – заявила Геращенко.

За її словами, завдяки активній роботі команди "ЄС" круглі столи, організовані лобістами Кремля напередодні голосування в Європарламенті, не мали жодного результату.

"У виступах європейських політиків максимально жорсткі і чесні заяви про агресію Путіна, незаконне утримання наших моряків і в’язнів. Як правило, на дебатах в ЄП небагато депутатів, зараз – повна зала! Україна залишається в порядку денному Європарламенту. Й дуже активно виступають наші друзі, політики, з якими вчора наша делегація мала зустрічі. Вони називають прізвища наших політв’язнів, вони говорять про повне ігнорування РФ норм міжнародного права. Європейські депутати більш адекватні в своїх оцінках ситуації в Україні, російської агресії, ніж деякі українські "нові" і "не дуже нові обличчя", - зазначила вона.

Геращенко також повідомила, що Європейський парламент визначився зі своєю частиною Парламентського комітету асоціації (ПКА) з Україною. Керівника делегації визначать у вересні, вже після виборів до Верховної ради.

"У делегацію ЄП до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів, серед них багато справжніх друзів України. Разом з Петром Порошенком команда "Європейської солідарності" мала у Страсбурзі зустрічі з кількома новими членами ПКА, зокрема, Андріусом Кубіліусом, Петрасом Ауштревічусом, іншими нашими європейськими колегами. Для просування інтересів України потрібен постійний діалог з колегами. Над цим і працюємо", – сказала Геращенко.

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Новини України Порошенко ПетроЄвропарламентЄвропейська солідарність
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