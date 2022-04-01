Порошенко розповів, як Захід може примусити агресора до закінчення війни

Зокрема, він пропонує західним союзникам кроки, які примусять агресора до припинення війни.

"Ухваліть Закон про ленд-ліз, аналогічний до Закону США про ленд-ліз зразка 1941 року. Він має дозволити національним урядам постачати Україні необхідні речі, включаючи продовольство, боєприпаси, танки, винищувачі, протитанкові та зенітні системи", - закликає Порошенко.

На його переконання, результат російської війни й, отже, майбутнє миру, стабільності та безпеки в Європі залежить від ефективного контролю нашої країни над своїм небом. НАТО може багато зробити, щоб забезпечити Україну необхідними засобами, аби допомогти утримувати небо під контролем.

"Перш за все йдеться про передачу Україні літаків МіГ-29, які є в наявності у країнах НАТО. Постачання систем протиповітряної оборони (земля-повітря), на кшталт системи протиповітряної оборони С-300, ще більше допоможе Україні позбавити Росію одноосібної переваги у повітрі", - наголошує Порошенко.

Він також закликав до запровадження нафтового ембарго проти Росії.

"Це означає тотальне торгове ембарго, у тому числі заборону купівлі ЄС російських енергоресурсів (нафта, газ). Кожна копійка, якої Захід позбавляє Путіна, це копійка, яка не піде на військову машину Москви. Якщо Росії не заплатять за нафту та газ, вона зменшить кількість ракет "Іскандер", які зараз щодня летять у наш бік", - пояснює Порошенко.

П’ятий президент пропонує тристоронній план Байдена-Мішеля-Джонсона для відновлення України, підтриманий США, ЄС та Великою Британією, але також відкритий для інших країн, насамперед членів Сімки.

"Першими трьома фундаментами такого плану могли б бути кредити, надані Україні міжнародними фінансовими інститутами, та одночасно заморожені резерви Центрального банку Росії й своєрідна програма допомоги "енергоносії для відновлення" (кошти з продажів російського газу та нафти потрапляли б до спеціального фонду для відновлення інфраструктури України)", - пише Порошенко.

Він також закликає прискорити європейську інтеграцію України: "той факт, що наша заявка буквально скріплена українською кров’ю, має бути найсильнішою ознакою того, що ми справді є невід’ємною частиною Об’єднаної Європи".

"Ми знаємо, що переговори вимагатимуть часу. Ми знаємо, що на шляху до справжнього членства немає скороченої дороги. Але за наявності політичної волі в ЄС ніщо не повинно завадити надати нам статус кандидата на членство вже до кінця 2022 року", - резюмував він.