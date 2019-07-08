П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розкрив основу прогресу в європейській інтеграції. Про це Порошенко заявив журналістам після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, передає РБК-Україна.

"Зараз для нас є надзвичайно важливо, щоб напрацювання, які були зроблені за останні 5 років, обов’язково були продовжені. Чотири союзи, які були запропоновані мною минулого року – це союз енергетичний, цифровий, шенгенський, митний. Це секторальні союзи, які є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції", – зазначив Порошенко.

Посилення співпраці повинне відбутись і у напрямку втілення ключових реформ, які здійснювала команда "Європейської солідарності" за останні п’ять років, наголосив Порошенко.

На думку Порошенка, крім продовження інтеграції на саміті Україна-ЄС необхідно узгодити позиції про посилення азовського пакету санкцій після ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який визнав агресією і злочином атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Українські моряки мають повернутись в Україну як герої, а не на умовах Кремля, додав він.