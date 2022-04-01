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Порошенко: Рада підтримала наші законопроекти про соціальний захист бійців тероборони

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада на сьогоднішньому засіданні підтримала три законопроекти від "Європейської солідарності", пов’язані із посиленням соціального захисту бійців тероборони, спрощенням процедури лікування поранених захисників за кордоном та забороною рашистської символіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Перший законопроект був присвячений соціальному захисту, військовому захисту бійців добровольчих об’єднань територіальних громад. Було зроблено все, щоб бійці відчували себе захищеними, коли вони йдуть в бій, щоб легалізувати зброю і дати можливість підвищити ефективність їхніх дій", - заявив Порошенко.

Друга позиція, за його словами, стосується поранених бійців. Була серйозно спрощена процедура організації їх лікування за кордоном.

"Третя позиція - це фашистський знак окупанта, що б він не означав, чи Z, чи V. Для нас - це свастика нацистів, яка закарбувалася в серці українців. Ми визнали кримінальним злочином використання цих символів свастики рашистсько-фашистських окупантів, які мають викинути з країни", - додає Порошенко.

Він також повідомив, що деякі закони прийняті в першому читанні.

"Ми будемо наполегливо працювати над єдністю країни, над міцністю і над підтримкою Збройних сил України, які сьогодні мають надійну підтримку з боку українського парламенту", - резюмував він.

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