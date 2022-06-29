Порошенко: Путін - терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена

За його словами, ракетний удар по торговому центру у Кременчуці - лише один з багатьох злочинів Путіна проти мирних людей. Путін - міжнародний злочинець, який не планує обмежувати свою агресію Україною.

"Те, що сталося в Кременчуці, трапляється дуже часто на території України. Тому що Путін воює не проти наших Збройних сил чи наших солдатів. Путін воює проти наших дітей, наших жінок, яких вбивають, наших літніх співгромадян. Чи є тут різниця, наприклад, з Усамою бен Ладеном, якщо він підірвав торговий центр - і вбив мирних жителів? Путін обстріляв цей торговий центр високоточними крилатими ракетами", - заявив Порошенко.

На його думку, увесь світ має зрозуміти, яку ціну Україна платить щотижня, кожного дня і кожної години цієї війни - життям наших дітей, життям мирного населення та життям наших героїв, наших солдатів.

"Це катастрофа для України, для Європи, для всього світу. Але, на жаль, кінець війни залежить лише від однієї людини в цьому світі, і цю людину звуть Путін", - додає політик.