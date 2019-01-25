Порошенко провів телефонну розмову з Єрусалимським патріархом

Фото: Петро Порошенко та Теофіл ІІІ (president.gov.ua)

Порошенко запросив патріарха Теофіла ІІІ здійснити пастирський візит до України

З ініціативи Єрусалимського патріарха відбулася телефонна розмова президента України Петра Порошенка та його блаженства Теофіла ІІІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Як зазначається, Порошенко побажав патріарху Теофілу здоров’я та успіху в його патріаршій місії. Патріарх Єрусалимський, у свою чергу, запевнив, що молитиметься за мир та процвітання України, а також за об’єднання українських православних.

"Було відзначено виключну історичну вагу створення канонічної помісної православної церкви в Україні, що відповідає віковим устремлінням українського народу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Порошенко запросив патріарха Теофіла ІІІ здійснити пастирський візит до України для здійснення спільної молитви за мир в Україні та Європі, а також налагодження діалогу з помісною церквою України.