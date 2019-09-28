Порошенко навідав Гонтареву у Лондоні

Екс-президент України Петро Порошенко навідав екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву у Лондоні. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Валерія не лише сильний менеджер, але й сильна особистість. Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, - вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, - вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну", - написав він.

Порошенко відвідав Гонтареву разом із дружиною Мариною, "щоб переказати їй слова підтримки від багатьох українців".