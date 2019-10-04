У Порошенка прокоментували закон про прослуховування нардепів

Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Геращенко прокоментувала зміни до КПК

Верховна рада ухвалила закон про зміни до Кримінально-процесуального кодексу, врахувавши зауваження опозиції, про те що цей законопроект не має стати інструментом для репресій, а має виконувати правоохоронну функцію. Про це у відеозверненні заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"330 за зміни до КПК (закон 1009), який тиждень тому зі скандалом було направлено на повторне друге читання. Саме наша політична сила наполягала на тому, щоб до законопроекту було внесено зміни. Тоді, в тому числі й деякі громадські активісти, влаштували депутатам істерику і обструкцію, мовляв, злякалися прослуховування НАБУ й тому завалили закон. А ми говорили про репресивні норми цього законопроекту до простих громадян, про драконівські правила часів Сталіна, за якими можна було затримувати без суду і слідства, без права застави і оскарження, про неправильність скасування термінів розслідування й можливість тримати людину у статусі підозрюваного все життя. Про корупційні ризики в умовах неефективного слідства чи недобросовісних правоохоронців", – сказала вона.

Парламентар наголосила, що поправки і чітка, аргументована позиція "Європейської солідарності" були почуті громадськістю та монобільшістю. Це допомогло якісно доопрацювати законопроект та привести його у відповідність нормам права ЄС, вважає Геращенко.

"Сьогодні вдалося відстояти наші поправки, допрацювати цей закон і зробити його професійнішим, таким, що відповідає праву ЄС. Наша фракція голосувала ЗА. Ми – за професійний підхід, а не хайп і турборежим, за фахову роботу комітетів, за увагу до деталей і поправок. З жахом уявляю, що б було, аби слуги реалізували свій план – проголосувати 74 сирих і недосконалі законів відразу в цілому…. Всі ці поліцейські органи могли перетворитись на інструменти терору. Ми змогли зберегти такі норми, як прослуховування НАБУ, але захистити права громадян. Дуже важко повертаємо роботу парламенту від безумного зеленого принтеру до нормального фахового обговорення. Наша фракція – реально молодці!", – повідомила Геращенко.