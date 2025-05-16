Порошенко проиграл суд о разделе имущества с женой

"Закрыть производство по делу за отсутствием предмета спора", - говорится в резолютивной части определения суда.

Также в постановлении отмечается, что повторные обращения в суд по поводу спора между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются.

Во время заседания суд приобщил к делу сообщение от Министерства юстиции относительно примененных санкций в отношении Петра Порошенко. Его адвокат Илья Новиков также признал, что судебное дело связано с наложением санкций.

Напомним, в феврале 2025 года к ряду олигархов, в том числе и к Порошенко, были введены санкции. Основаниями для этого стали его действия в ущерб государственным интересам Украины и открытое уголовное дело о государственной измене.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский райсуд Винницкой области о разделе имущества стоимостью более 17,1 млрд грн (почти полмиллиарда долларов). Она требует вернуть произведения российских художников, а также отсудить акции ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество мужа.

Эксперты расценили этот иск, как попытку обойти закон и вывести активы из-под санкций. И отмечали, что Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве, пытаясь через суд поделить имущество, не имея при этом реального спора между супругами.

Напомним, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о санкциях в отношении Порошенко.

Также его обвинили в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций так называемых "ЛНР" и "ДНР". По версии следствия, он связан с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО в 2014-2015 годах.