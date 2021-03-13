У Порошенка закликали владу перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання

Як зазначається у зверненні, по-перше, мова йде про ескалацію на фронті.

По-друге, нездатності влади захистити країну від пандемії.

По-третє, про зрив операції щодо затримання "вагнерівців".

По-четверте, про відволікання увагу від санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

"Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про "деолігархізацію" до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції", - йдеться у заяві політсили.

У Порошенка також викликали звільнити людей Коломойського з високих посад в уряді, Офісі президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.