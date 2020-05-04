У Порошенка закликали владу не зволікати з антикризовими заходами

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В партії наголошують, що масове тестування не лише дозволить локалізувати ланцюги поширення епідемії, а й стане передумовою до послаблення карантинних заходів

Партія "Європейська солідарність" вимагає від влади ефективних заходів боротьби з пандемією коронавірусу, які мають захищати людей, й ці заходи мають бути ухвалені на позачерговому засіданні парламенту, присвяченому винятково боротьбі з коронавірусом, захисту людей та українській економіці від наслідків пандемії. Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що партія Петра Порошенка неодноразово офіційно зверталася до керівництва парламенту з вимогою визначитися із датою цього засідання, однак рішення так й не було принято.

"Першочерговим законом, на ухваленні якого наполягатиме фракція "Європейської солідарності" на позачерговому засіданні, має стати Закон про страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус, автором якого є п’ятий президент України Петро Порошенко. Зволікання з ухваленням цього закону дуже дорого обходиться країні - лише за той час, відколи ми наполягали на його ухваленні, в Україні вже захворіли 800 наших медиків. Україна є одним із лідерів сумного антирейтингу країн з найбільшою кількістю лікарів, які захворіли на COVID-19", - йдеться у зверненні.

Другий антикризовим заходом, на переконання представників "ЄС", має стати масштабне тестування усіх потенційних груп ризику.

"Ми обурені малою кількістю тестів, проведених в Україні, і не розуміємо, куди поділися 2 мільйони тестів, які обіцяла влада. Ми вважаємо, що небажання влади проводити масове тестування є свідомою спробою приховати від громадян України справжні показники розповсюдження хвороби. Партія "Європейська солідарність" наполягає, аби кожен пацієнт, який звернувся за допомогою до сімейного лікаря, міг пройти безкоштовне тестування", - додали в "Євросолідарності".

В партії наголошують, що масове тестування не лише дозволить локалізувати ланцюги поширення епідемії, а й стане передумовою до послаблення карантинних заходів.

"Тому третім заходом, який має бути розглянутий на засіданні парламенту, має стати пакет ініціатив підтримки малого та середнього бізнесу і соціального захисту людей, яких неефективні дії влади поставили на межу виживання. Це, зокрема, має бути відкриття ринків і дозвіл продажу їжі та напоїв у кафе та ресторанах на виніс з вимогою дотримання жорстких санітарних норм, правил захисту продавців і покупців, дезінфекції та дотримання соціальної дистанції, а також використання одноразового посуду; реструктуризація кредитів та звільнення від оподаткування на період карантину підприємців, чия робота тимчасово зупинена", - повідомили в політсилі.

Нагадаємо, станом на 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією, з них 418 протягом останньої доби.

Окрім того, за минулу добу зафіксували 15 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Також повідомлялось, що Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.