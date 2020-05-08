Порошенко закликав Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті та примирення

Петро Порошенко та депутати "Європейської солідарності" закликали президента Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам’яті та примирення на державному рівні. Про це йдеться у листі на адресу президента, передає РБК-Україна з посиланням на сайт політсили. Як зазначають в партії, 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, в багатьох країнах світу відзначають день перемоги над нацизмом, вшановують пам’ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства.

"В Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам’яті та примирення. Цього дня на території Національного музею історії України в Другій світовій війні традиційно проходила акція "Перша хвилина миру". Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого "побєдобєсія", яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", - йдеться у листі.

"Євросолідарність" закликає владу вшанувати День пам’яті та примирення на державному рівні й цього року, врахувавши при цьому існуючі карантинні обмеження.

"Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом в Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за перемогу у Другій світовій війні", - наголосили в партії.

У партії Порошенка закликають владу долучитися до належного відзначення цієї дати, важливої й для України, і для Європи, і для всього вільного світу.

"Це буде спільний солідарний сигнал для всіх тих, хто і донині бачить у цьому дні виключно свою перемогу, а не цінності світу без війни у мирі, стабільності та добробуті", - переконані у "ЄС".

Нагадаємо, 8 травня багато країн світу святкують день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме в цей день 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини.