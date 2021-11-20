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Порошенко закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року

Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні План дій щодо членства в НАТО на наступному саміті Північного-Атлантичного альянсу у червні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Порошенка на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.

"Що потрібно Україні від вільного світу? Від США, Канади, від наших партнерів? Найперше нам треба мати виразне бачення перспективи членства в НАТО. У червні наступного року на наступному саміті НАТО треба ухвалити ПДЧ. Це - і пряник, і батіг. Це дуже велика можливість зміцнити і європейську, і світову безпеку", - наголосив Порошенко.

За його словами, якщо ми отримаємо ПДЧ, ми підтвердимо нашу перспективу.

"18 вересня 2014 року, коли я мав честь виступати у Конгресі США, я сказав, що українські воїни, український народ не лише воюють за свій суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Ми боролися за волю, свободу і демократію. Ми боролися за права людини і світову безпеку", - резюмував Порошенко.

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Петро ПорошенкоНАТО