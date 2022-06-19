Порошенко закликав владу створити орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в ЄС
П'ятий президент Петро Порошенко закликав створити спільний орган для виконання "дорожньої карти" щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час з трибуни Верховної ради.
"!Після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, і я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов’язковим курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС", - заявив Порошенко.
Він пропонує, щоб Верховна рада разом з урядом сформувала діючий орган, який би визначив дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати ці настанови.
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