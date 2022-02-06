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Порошенко закликав повернутися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі

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Київ, Неділя 06 лютого 2022 11:47
Порошенко закликав повернутися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав повернутися до ідеї миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. Він нагадав, що ця ідея свого часу була зафіксована в коаліційній угоді німецького уряду.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю для німецьких ЗМІ з RTL Media Group.

"Потрібно розуміти, що після 2014 року ми не маємо втрачати ані години. Російські війська можуть бути однаково ефективними проти регіонів Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Норвегії, навіть Боснії та Герцеговини - всюди. Тому що зараз ніхто не може відчувати себе у безпеці. І в цьому полягає різниця з 2014 роком", - говорить Порошенко.

На його думку, ми маємо діяти більш активно. також потрібна міжнародна конференція.

"Нам потрібні кращі інструменти для цих перемовин. Коли я був президентом, ми скликали Раду Безпеки ООН кожного кварталу. В цій ситуації ми маємо демонструвати, що світ залучає всі інструменти для утримання ситуації стабільною. Особа, яка має відповідати - Путін. Тільки одна країна є агресором", - наголошує Порошенко.

Також він наголошує, що ми маємо використовувати ефективні інструменти Нормандського формату.

"Якщо ми хочемо миру, то це значить, що на окупованих територіях мають бути миротворці, "блакитні шоломи" миротворчої місії ООН під мандатом Радбезу. Хочу нагадати, що у попередній коаліційній угоді німецького уряду після виборів до Бундестагу у 2016 році миротворча місія ООН під мандатом Радбезу був центральним пунктом. Пригадую, пан Шольц доклав зусиль, щоб це було топ-пріоритетом", - зазначив Порошенко.

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ООН Петро Порошенко
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