Порошенко закликав скликати Радбез ООН через звірства російських окупантів у Київській області

"Шокований масовими вбивствами російськими військовими мирних мешканців міст і селищ Київської області. І Україна, і світ мають усвідомлювати, що саме таку страшну долю приготував для нас, для українців, кривавий путінський режим, якщо ми програємо у цій війні, якщо опустимо руки і перестанемо боротися", - написав Порошенко.

Він закликав скликати екстренне засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому представити нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму і рішуче відреагувати на ці злочини.

"Пропоную також негайно направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду", - додав політик.

Порошенко переконаний - докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з Росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ.

"Увесь світ має ще раз подумати, чи хоче він торгувати з кривавим м‘ясником Путіним, укладати з ним нові угоди та будувати з його режимом своє майбутнє. Путін, як і Сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу. Але незважаючи ні на що, ми переможемо, Україна переможе. Віддамо шану загиблим, помолимось про спокій їхніх душ, а потім ще міцніше стиснемо зуби і будемо гнати ворога з української землі", - переконаний Порошенко.