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Порошенко закликав скликати Радбез ООН через звірства російських окупантів у Київській області

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликає зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, щоб представити всьому світу факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Шокований масовими вбивствами російськими військовими мирних мешканців міст і селищ Київської області. І Україна, і світ мають усвідомлювати, що саме таку страшну долю приготував для нас, для українців, кривавий путінський режим, якщо ми програємо у цій війні, якщо опустимо руки і перестанемо боротися", - написав Порошенко.

Він закликав скликати екстренне засідання Ради Безпеки ООН та Ради ООН з прав людини, на якому представити нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму і рішуче відреагувати на ці злочини.

"Пропоную також негайно направити міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду", - додав політик.

Порошенко переконаний - докази масових вбивств українців мають також бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України, а будь-які так звані мирні домовленості з Росією є неможливими без забезпечення повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців та знищення мирних міст і селищ.

"Увесь світ має ще раз подумати, чи хоче він торгувати з кривавим м‘ясником Путіним, укладати з ним нові угоди та будувати з його режимом своє майбутнє. Путін, як і Сталін, прагне стерти Україну і українців з лиця землі та мапи світу. Але незважаючи ні на що, ми переможемо, Україна переможе. Віддамо шану загиблим, помолимось про спокій їхніх душ, а потім ще міцніше стиснемо зуби і будемо гнати ворога з української землі", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, цього тижня Збройні сили України повернули контроль над Бучею. За словами мера Анатолія Федорука, у братській могилі поховали вже 280 осіб, а на вулицях лежать тіла вбитих, деяким по 14 років.

У мережі з'явилися численні фотодокази розправи окупантів над мирними жителями. У частини загиблих були зв'язані руки, їх вбили пострілами в голову.

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