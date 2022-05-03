Порошенко закликав союзників надати Україні ще більше зброї

"Закінчується десятий тиждень війни, яку Путін, його кліка і "друга армія світу" розв’язали проти незалежної суверенної України. Війни, яку вони збиралися виграти бліцкригом за два дні. Збройні сили України, які створені нами всіма за вісім років з 14-го року, знищили цей міф. Московія покрилась ганьбою через низьку боєздатність свого війська і через військові злочини своєї солдатні, бандитів і варварів, - наголосив Порошенко.

Водночас, за його словами, зброї забагато не буває. І очевидно, що в найближчі тижні Україна стане ще сильнішою. Але нам треба ще більше.

"Давайте вже мріяти про ракети, які здатні досягати не лише крейсера "Москва", але й міста Москва", - додав політик.

Порошенко також закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій не лише проти Путіна та російської верхівки. За його словами, росіяни, які підтримують путінський режим, мають розділити відповідальність за злочини проти України.

"Маємо продовжити роботу з партнерами по санкціям проти Росії. Ембарго на нафту і газ. Повна торгівельна блокада. Визнання Росії терористичною країною і тотальна ізоляція. Санкції мають бути відчутні не лише для російської верхівки, а й для так званого "глибинного" народу з далеких провінцій, який, і є соціальною базою путінського режиму. Який підтримав його криваві злочини і який має розділити відповідальність разом зі своїм фюрером", - переконаний Порошенко.