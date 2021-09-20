Порошенко закликав Раду підтримати законопроект про виплату 13-ї пенсії за кошти МВФ

Порядок денний Верховної ради України має формуватися з питань, які хвилюють українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента Петра Порошенка.
Він закликав включити у порядок денний законопроект №6006, ініційований "Європейською солідарністю".
"Ми вимагаємо, щоб були вирішені питання житлових субсидій громадянам - 20 млрд грн за рахунок коштів МВФ, які подарували Україні. 13-ої пенсії - 23 млрд грн. Повернення боргів військовим, повернення боргів медикам і захисту від ковіду. І питання децентралізації", - наголошує Порошенко.
За словами політика, ще одна позиція - це питання комісії по "вагнерівцях".
"Нам потрібно формувати порядок денний з питань, які хвилюють суспільство, а не з питань, які хвилюють тільки "слуг народу". Ключове завдання для нашої країни – це відповідність Копенгагенським критеріям. А це - демократія, верховенство права, захист прав людини, захист ЗМІ", - наголосив Петро Порошенко.
Як повідомлялось, "Європейська солідарність" пропонує за рахунок коштів МВФ, отриманих Україною в рамках глобальної ініціативи фонду, виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, погасити борги військовим, збільшити обсяг субсидій і поповнити ковідний фонд для підтримки лікарів та хворих.