RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Порошенко закликав провести засідання Ради за участі президента через загрозу вторгнення РФ

Автор: Артем Горовенко

Верховна рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об’єднання суспільства, народу і країни для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору", - заявив Порошенко.

Він також заявив, що президент повинен прийти у Верховну раду для обговорення загрози ескалації з боку Росі та заходів, які будуть вживатися на рівні всіх органів державної влади для протистояння цим загрозам.

"Президент має прийти в парламент, провести закриту сесію. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, Бундестазі, Європарламенті обговорюється питання України, а український парламент поки що не залучений до цього? Я твердо переконаний, що це також буде крок на збільшення здатності захисту нашої держави", - сказав він.

П’ятий президент також підкреслив, що укріплення обороноздатності держави має бути відображено в державному бюджеті.

Він підкреслив, що армію потрібно забезпечити пальним, зброєю, амуніцією. "Це підвищення ціни, яку заплатить Путін, якщо буде намагатися сунутись на нашу територію, в українську державу. І це точно здатне зупинити Путіна і це буде прийняття рішення, щоб в Україні не було війни", - переконаний він.

Порошенко зазначив, що загроза початку вторгнення російської армії в Україну зараз обговорюється на усіх міжнародних майданчиках.

"Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі - одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу - питання України буде в порядку денному", - резюмував Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоРосійська Федерація