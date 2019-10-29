Порошенко закликав підписати звернення до НАТО щодо ПДЧ

П'ятий президент Петро Порошенко запропонував голові Верховної ради уповноважити разом з президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Про це він сказав під час виступу в Раді.

За переконанням лідера партії "Європейська солідарність", тільки НАТО є гарантією безпеки держави та кожного її громадянина.

"Усі 10 країн, які зайшли в НАТО від початку століття – зайшли туди саме через ПДЧ. Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу. Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства. Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного завдання", - наголосив нардеп.

Він вважає, що важливо подати сигнал нашим партнерам про те, що нова влада в Україні підтримує курс на членство у НАТО, започаткований раніше. І що це є консолідованою позицією - суспільства, президента, уряду і парламенту, влади і опозиції.