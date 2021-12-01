Порошенко закликав до об’єднання антипутінські сили в Україні

"Сьогодні, так само як міжнародної солідарності, Україна потребує і національної єдності, - наголошує Петро Порошенко. - Але як би тривожно не було, як би нас, українців, не лякали, я хочу наголосити: нема жодних підстав для відчаю, для песимізму. Ми долали труднощі і в більш важкі часи, ми є оптимістами. І нас надихає здатність українців боронити свою землю, боронити свою державу і ключове - боронити свою свободу".

За словами Порошенка, українців надихає мужність наших воїнів протистояти зовнішньому ворогу.

"Нас надихає готовність творити справжню європейську, фантастичну державу Україну. Творення європейської України - це те, що нас всіх безумовно обʼєднує, незважаючи на, можливо, різні підходи. А також впевненість в тому, що Україна має вистояти і, подолавши виклики, стати могутньою, об’єднаною, демократичною, європейською державою", - говорить п’ятий президент.

Політик нагадав, що після Революції Гідності, яка до речі по-справжньому розпочалася 1 грудня 2013 року, коли мільйони українців вийшли на Майдани по всій Україні протестувати проти несправедливості, проти спроби влади забрати в них і в країни майбутнє, українці почали писати нову європейську сторінку нашої незалежності.

"Її авторами стали кожен з нас, і наші союзники, і друзі по обидва боки Атлантики", – говорить лідер "ЄС".

Порошенко наголосив, що саме Путін є головним ворогом України.

"І ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб всі політичні сили всередині країни врешті-решт могли сконцентруватися на спільному плані протидій зовнішній агресії. Тому ми ще раз закликаємо владу до спільних дій заради вітчизни, до об’єднання зусиль, до міжнародних партнерів ми звертаємося щодо всебічної підтримки цієї боротьби", - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність".