Порошенко закликав новообрану владу Львівської ОТГ до конструктивної співпраці

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко подякував львів’янам за підтримку на місцевих виборах та закликав політичні табори вгамувати емоції та налагодити конструктивну співпрацю.

Про це він написав у Facebook.

"Низький уклін львів’янам за особливо високий рівень підтримки "Європейської солідарності" на виборах до обласної та міської рад. Дякую тим, хто у першому та другому турах підтримав Олега Синютку. Спасибі всім, хто виявив небайдужість і взяв участь у голосуваннях", - пише Порошенко.

На його переконання, перше, що зараз мають зробити обидва табори - завершити виборчу кампанію і приборкати емоції, які вирують кілька останніх днів.

"Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви. Рішення ж львів’ян мудре: буде влада, і буде опозиція, як це і має бути за демократії", - заявив Порошенко.

На його думку, обом слід якомога швидше забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування на благо Львівської об’єднаної територіальної громади. Своєю чергою, команда "Європейської солідарності" готова підставити плече ще й на рівні Верховної ради.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, одразу через день після другого туру виборів мера Львова, депутати "Європейської солідарності", "Свободи" і "Варти" зібралися на перше засідання сесії Львівської міськради.

З початком роботи нової ради припинені повноваження не лише мера Львова, а й мерів та сільських голів приєднаних до львівської громади населених пунктів.