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Порошенко закликав негайно скликати РНБО через погіршення COVID-ситуації в країні

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 13:04
Порошенко закликав негайно скликати РНБО через погіршення COVID-ситуації в країні Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вимагає негайно зібрати РНБО за участі керівників парламентських фракцій і захистити людей від третьої хвилі пандемії в Україні.

Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради.

За його словами, зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

"Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. І даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план", - заявив Порошенко.

Крім того, він закликав створити ТСК з розслідування проваленої антиковідної політики влади, "вагнергейту", а також "справи Шеремета" та інших політичних переслідувань.

"Хочу подякувати фракції "Голос", яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати "Батьківщині", яка дала достатню кількість голосів і буде надалі додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70", - додав Порошенко.

На його думку, ТСК - це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили COVID-19 у 6 792 осіб. Майже 2,5 тисячі госпіталізували.

Також повідомлялося, що Вінницька та Миколаївська області знаходяться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

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