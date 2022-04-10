Порошенко закликав світ притягнути Путіна до відповідальності
П'ятий президент Петро Порошенко закликав світ притягнути до відповідальності Володимира Путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Порошенка в ефірі італійського телеканалу Sky TG24.
"Кожного дня росіяни здійснюють нові злочини. Тиждень тому це була Буча. Перед тим був Гостомель. Вчора це був Краматорськ, де люди просто очікували на евакуацію з Донбасу. Тисячі людей перебували там в очікуванні на свій потяг. Всі вони - цивільні особи", - наголосив Порошенко.
На його думку, символом злочину у Краматорську, де підтверджено загибель 53 осіб включно з 5 дітьми, є закривавлені іграшки і дитячі коляски.
"Неможливо на них дивитися нормальній людині. Дивитися на ці світлини з Краматорська. Чи справді розраховував Путін, що ці злочини йому обійдуться без потужної відповідальності? Всім цивілізованим світом ми маємо продемонструвати відповідь на це цій божевільній особі", - додав Порошенко.
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