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Порошенко закликав світ притягнути Путіна до відповідальності

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Неділя 10 квітня 2022 20:36
Порошенко закликав світ притягнути Путіна до відповідальності Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав світ притягнути до відповідальності Володимира Путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Порошенка в ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

"Кожного дня росіяни здійснюють нові злочини. Тиждень тому це була Буча. Перед тим був Гостомель. Вчора це був Краматорськ, де люди просто очікували на евакуацію з Донбасу. Тисячі людей перебували там в очікуванні на свій потяг. Всі вони - цивільні особи", - наголосив Порошенко.

На його думку, символом злочину у Краматорську, де підтверджено загибель 53 осіб включно з 5 дітьми, є закривавлені іграшки і дитячі коляски.

"Неможливо на них дивитися нормальній людині. Дивитися на ці світлини з Краматорська. Чи справді розраховував Путін, що ці злочини йому обійдуться без потужної відповідальності? Всім цивілізованим світом ми маємо продемонструвати відповідь на це цій божевільній особі", - додав Порошенко.

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