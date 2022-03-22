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Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок замість російської. На його думку, необхідно негайно запровадити нафтове ембарго проти Росії як держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі Al Jazeera.

Порошенко також зазначив, що чим швидше буде зупинене російське вторгнення в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.

"Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас", - наголошує Порошенко.

На думку Порошенка, це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв.

"Адже це й справді аморально - сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбивства українців", - говорить Порошенко.

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Петро ПорошенкоНафта