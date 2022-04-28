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Порошенко закликав євродепутатів з ЄНП до рішучих кроків для перемоги над Путіним

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Четвер 28 квітня 2022 15:51
Порошенко закликав євродепутатів з ЄНП до рішучих кроків для перемоги над Путіним Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Росія використовує газ як енергетичну зброю, щоб шантажувати країни ЄС і тиснути на них відмовитися від України. Тепер Росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії й змушує уряди платити за газ російськими рублями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар п’ятого президента Петра Порошенка.

"Нам також потрібна повна блокада російських кораблів і кораблів, які заходили в російські морські порти. Нам потрібні імпортні мита на російські товари на спеціальний рахунок, призначений для підтримки України. Торгівля з Росією має стати токсичною в усьому світі", - вважає Порошенко.

Україна також потребує нових оборонних та наступальних засобів захисту та звільнення українських територій від російських загарбників (затвердження законів про ленд-ліз).

Порошенко перерахував види озброєння, яких першочергово потребує Україна:

  • ППО та БПЛА (безпілотні літальні апарати);
  • артилерійські системи;
  • танки та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню);
  • бойова авіація;
  • протикорабельні ракети.

"Україна воює за весь світ, а отже, за допомогою вашої зброї нам треба не лише зрівнятися, а й обійти росіян на полі бою. Ми просимо вас використати свій політичний вплив і надихнути національні уряди прийняти "закон про лендліз". Чим більше Україна отримає зброї, тим швидше закінчиться війна і Путін вийде з України, і більше не буде загрози миру, стабільності та безпеки Об’єднаної Європи та Вільного світу", - переконаний Порошенко.

Він також наголосив на збільшенні фінансово-економічної допомоги на повоєнну відбудову України (ініціатива створення так званого плану Маршалла 2.0).

Також Порошенко закликав прискорити надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та почати передвступні переговори до кінця 2022 року.

"Ми дуже розраховуємо на сильну та непохитну підтримку нашої політичної сім’ї ЄНП у сміливих геополітичних рішеннях щодо членства України в ЄС", - резюмує Порошенко.

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