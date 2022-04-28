Порошенко закликав євродепутатів з ЄНП до рішучих кроків для перемоги над Путіним
Росія використовує газ як енергетичну зброю, щоб шантажувати країни ЄС і тиснути на них відмовитися від України. Тепер Росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії й змушує уряди платити за газ російськими рублями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар п’ятого президента Петра Порошенка.
"Нам також потрібна повна блокада російських кораблів і кораблів, які заходили в російські морські порти. Нам потрібні імпортні мита на російські товари на спеціальний рахунок, призначений для підтримки України. Торгівля з Росією має стати токсичною в усьому світі", - вважає Порошенко.
Україна також потребує нових оборонних та наступальних засобів захисту та звільнення українських територій від російських загарбників (затвердження законів про ленд-ліз).
Порошенко перерахував види озброєння, яких першочергово потребує Україна:
- ППО та БПЛА (безпілотні літальні апарати);
- артилерійські системи;
- танки та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню);
- бойова авіація;
- протикорабельні ракети.
"Україна воює за весь світ, а отже, за допомогою вашої зброї нам треба не лише зрівнятися, а й обійти росіян на полі бою. Ми просимо вас використати свій політичний вплив і надихнути національні уряди прийняти "закон про лендліз". Чим більше Україна отримає зброї, тим швидше закінчиться війна і Путін вийде з України, і більше не буде загрози миру, стабільності та безпеки Об’єднаної Європи та Вільного світу", - переконаний Порошенко.
Він також наголосив на збільшенні фінансово-економічної допомоги на повоєнну відбудову України (ініціатива створення так званого плану Маршалла 2.0).
Також Порошенко закликав прискорити надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та почати передвступні переговори до кінця 2022 року.
"Ми дуже розраховуємо на сильну та непохитну підтримку нашої політичної сім’ї ЄНП у сміливих геополітичних рішеннях щодо членства України в ЄС", - резюмує Порошенко.