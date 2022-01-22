"Інтереси держави понад усе": Порошенко закликав до єдності заради України

"Дуже своєчасно і дуже символічно, що ми саме в День Соборності проводимо форум, круглий стіл із закликом і головним девізом "єдність". Хто був у Фастові, може переконатися, що штабний вагон, де була підписана історична угода про об’єднання УНР і ЗУНР, і досі мертво стоїть на коліях. Але ідеї, які були там задекларовані, ці ідеї як ніколи актуальні для сьогоднішньої України. Не важко об’єднуватись. І це не про українців - "де два українці, там три гетьмани", - зауважив він.

Порошенко наголосив, що пишається тим, що в 2014 році як верховний Головнокомандувач спільно з урядом на чолі з Арсенієм Яценюком, спільно з парламентською коаліцією, де об'єдналися різноманітні сили, 5 партій об‘єдналися в конституційну більшість, дали відсіч російському агресору і де-факто зберегли державу.

"І зараз треба просто повторити той вчинок. З іншого боку нам не можна повторювати помилки пращурів. Коли внутрішні чвари знищили державу. "Всі як один чоловік станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших" - слова Симона Петлюри на Софійській площі в січні 1919 року. Як краще сказати, що зараз нам треба робити?" - додав п'ятий президент.

На його думку, треба об’єднатися демократичним опозиційним силам.

"Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз", - запевнив Порошенко.

Він ствердив, що за час війни ми відкрили прості істини.

"Перша істина: той хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об’єднання цих трьох істин - четверта - це є "геть від Москви", разом до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об’єднає", - підсумував п'ятий президент.