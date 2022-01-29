Порошенко закликав членів НАТО дати Україні зброю

"Путін сприймає себе між імператором та Богом. Він думає, що може робити все, що хоче. Він хоче відтворити "другу версію" Радянського Союзу, в якому Україна є лише частиною пазлу, без якої не може існувати мапа", - сказав Порошенко The Times.

Пропонуючи поради адміністрації президента Володимира Зеленського, як краще підготувати народ до війни, Порошенко виділив Великобританію, як одну з провідних союзників України, і закликав роздроблену політичну еліту його країни наслідувати приклад коаліції воєнного часу Черчилля.

"Черчилль - мій приклад у цій ситуації. На початку Другої світової війни він був найактивнішим і критично налаштованим до своїх опонентів, однак він створив уряд національної єдності. Багатьом українським політикам слід дуже уважно вивчити британську історію та врахувати, що Черчилль є надзвичайно популярним в Україні", - додав Порошенко.

Водночас попри нещодавні поставки легкої протитанкової зброї та протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які Великобританія та США передали Україні, Порошенко відзначив значні прогалини у військовій та цивільній підготовці своєї країни.

За його словами, армія, як і раніше, отримує низьку заробітну плату, сили територіальної оборони не підготовлені, а стратегічний резерв збройних сил небоєздатний.

"Солдати на лінії фронту одержують менше, ніж охоронець у супермаркеті. І ми маємо збільшити витрати на організацію сил територіальної оборони, щоб збільшити ціну, яку Путін платитиме за вторгнення. Кожен дім має бути проблемою для російських солдатів", - говорить політик.

Порошенко наголошує: постачання союзниками оборонної зброї в Україну може змінити ціну можливого вторгнення для Росії.

"Маючи унікальний досвід з 2014 року, я можу сказати, що українські солдати можуть творити дива. Їх краще забезпечити негайно, аніж потім. У 2022 році всі розуміють, що в цій ситуації вони інвестують у свою власну безпеку, а не лише безпеку України. Ніхто не знає де далі можуть з’явитися російські війська. Гельсінкі, Швеція, Норвегія, Балтика, Україна, Польща, Румунія. Так Путін перевіряє слабкість Заходу. Найкраща відповідь - показати, що Захід сильний і єдиний", - резюмує Порошенко.