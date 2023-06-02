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Порошенко привез десантникам в Донецкой области тягач Foden и мобильный шиномонтаж

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал тягач Foden и мастерскую мобильного шиномонтажа в десантное подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Грузовик Foden, оборудованный мультилифтом, в считанные минуты поднимает контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн.

Мобильный шиномонтаж - новый проект Фонда Порошенко и ОО "Справа громад". В специально оборудованном контейнере имеется многофункциональный шиномонтажный станок, который может "переобувать" практически все колеса для военной техники. Есть

"Эвакуировать и перевозить технику: бетеры, тягачи, грузовики и даже некоторые САУ. Таскать БК, продукты и все что можно запихнуть в контейнер. Не зря он такой огромный. Помогать ребятам укротить железо и побеждать", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Украина официально попросила Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км, позволяющим Киеву бить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

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Петр ПорошенкоДонецкая область