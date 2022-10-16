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Порошенко привез для бригады, которая освобождала Изюм, мобильную баню

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Воскресенье 16 октября 2022 18:27
Порошенко привез для бригады, которая освобождала Изюм, мобильную баню Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко привез в 25-ю воздушно-десантную бригаду, которая отличилась во время контрнаступления в Харьковской области и освобождала Изюм, мобильную баню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Это - уникальный комплекс бытового обслуживания на фронте, здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ" на фронте", - заявил Порошенко.

По его словам, на фронт планируется передать не менее десяти подобных комплексов.

Порошенко привез для бригады, которая освобождала Изюм, мобильную баню

Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню решили подарить легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и увольняла Изюм.

Ранее сообщалось, что Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа громад" отправили в бригады вдоль линии фронта большой груз.

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