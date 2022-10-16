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Порошенко привіз для бригади, яка звільняла Ізюм, мобільну лазню

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Неділя 16 жовтня 2022 18:27
Порошенко привіз для бригади, яка звільняла Ізюм, мобільну лазню Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз у 25-у повітряно-десантну бригаду, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині й звільняла Ізюм, мобільну лазню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - заявив Порошенко.

За його словами, на фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів.

Порошенко привіз для бригади, яка звільняла Ізюм, мобільну лазню

ЯК відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню вирішили подарувати легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Раніше повідомлялось, що Фонд Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" відправили у бригади вздовж лінії фронту великий вантаж.

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