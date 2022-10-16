Порошенко привіз для бригади, яка звільняла Ізюм, мобільну лазню

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз у 25-у повітряно-десантну бригаду, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині й звільняла Ізюм, мобільну лазню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - заявив Порошенко.

За його словами, на фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів.

ЯК відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню вирішили подарувати легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Раніше повідомлялось, що Фонд Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа громад" відправили у бригади вздовж лінії фронту великий вантаж.