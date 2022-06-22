Порошенко привіз нові пікапи артилеристам ВМС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Найближчим часом поїдемо за кордон для того, щоб привезти нову партію вже озброєння і броньованої техніки, нову партію вантажівок, і ви про це скоро дізнаєтеся", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Фонд Порошенка подвоює кожну суму, зібрану волонтерами ГО "Справа громад". З 24 лютого на потреби армії фондом витрачено вже понад 350 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, та ін.