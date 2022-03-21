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Порошенко привіз ще одному батальйону тероборони бронежилети, кулемети і набої

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Понеділок 21 березня 2022 15:22
Порошенко привіз ще одному батальйону тероборони бронежилети, кулемети і набої Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Ще один батальйон територіальної оборони "Скіф", який несе службу на підступах до столиці України, посилився додатковими засобами захисту та озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка.

Зазначається, що Порошенко передав 75 бронежилетів, кулемети, набої та автомобіль пікап для потреб батальйону. Він також подякував добровольцям, які так само як і у 2014 році, стали на захист своєї держави.

"Українці здивували світ і здивували Путіна. Продемонстрували небачену сміливість, патріотизм і професіоналізм. І продемонстрували, що ворога можна і треба бити. Я дякую всім, хто доєднався добровольцями до лав Збройних сил України, які ми з вами почали будувати в 2014-му. Черги у військкомати добровольців, які йшли прямо з Майдану, дозволили нам тоді зупинити російського агресора і відвоювати дві третини окупованого Донбасу", - заявив Порошенко.

Порошенко привіз ще одному батальйону тероборони бронежилети, кулемети і набої

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області.

На замовлення Порошенка у Фінляндії закуплена броньована сталь для 2,5 тисяч бронежилетів, які виготовляються в Україні для потреб наших захисників. 450 бронежилетів вже отримали захисники Миколаєва.

Також у ЗСУ та тероборону надійшли понад півтисячі кулеметів ПКМ. Загалом на озброєння та засоби захисту спрямовано понад 2 млн доларів США.

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