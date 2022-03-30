Порошенко привіз бронежилети, рації та аптечки у 128-ий батальйон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадського активіста, учасника тероборони Києва Лесю Філімонову у Facebook .

Своєю чергою, Порошенко написав, що це "весільний подарунок", адже і Леся, і її коханий служать в одному батальйоні. Тут вони й одружилися після початку російського вторгнення.

"Так у наші дні виглядає весільний подарунок. Пані Леся разом з майбутнім чоловіком з перших днів війни пішли в тероборону Києва. На позиціях і побралися. Якось Леся звернулася до нас з проханням допомогти з броніками. Вирішив, що це буде їх весільний подарунок. Сьогодні вдалося передати для 128 батальйону і бронежилети, і аптечки, і рації. Щастя молодим! Та перемоги нашій славній Україні!", - написав Порошенко.

Як відомо, Порошенко допомагає забезпечувати зброєю, боєприпасами і військовим спорядженням 206-й батальйон територіальної оборони Києва та кілька підрозділів ТрО Київщини.

Зокрема, він передав у війська та підрозділи територіальної оборони кількасот кулеметів ПКМ ("Покемон"), броньовані пікапи "бандеромобілі", тактичні аптечки, рації та військове екіпірування.

Ще 450 бронежилетів, придбаних коштом Фонду Порошенка, на початку березня були відправлені захисникам Миколаєва.

Порошенко також повідомив, що триває робота над постачанням в Україну високоякісних кевларових шоломів, і перша партія скоро буде доставлена для бійців ЗСУ та тероборони.