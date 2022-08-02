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Порошенко привіз 10 безпілотників у 24-ту ОМБр імені Короля Данила

Фото: безпілотники Autel (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П'ятий президент Петро Порошенко привіз 10 безпілотників Autel бійцям 24-Ї бригади імені Короля Данила. Раніше бригада також отримала нові пікапи Mitsubishi L200, куплені Фондом Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Порошенко зазначив, що його Ффонд разом з волонтерами привезли для ЗСУ 350 дронів Autel.

"Вони мають надійти в кожну бригаду Збройних сил України. І для нас велика честь та приємність сьогодні передати у найнадійніші та найпрофесійніші руки ці перші 10 дронів", - наголосив Порошенко.

Як відомо, днями Порошенко передав десантникам систему БПЛА Poseidon. Це крилатий безпілотник, рівня оперативного командування. Він літає понад 4 кілометри.

Також Порошенко повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну ще БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу. П’ятий Президент наголошує: зараз треба об’єднати всі зусилля для контрнаступу.

"Контрнаступ має відбутися зараз. Контрнаступ має зірвати псевдореферендуми на окупованих територіях. Контрнаступ не має дати можливості сконцентруватись російським військам. Контрнаступ - це те, чого чекає від України весь світ. Те, чого чекають від Збройних Сил України усі українці", - підкреслив він.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України