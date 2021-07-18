Порошенко взяв участь у всеукраїнській Зарваницькій прощі

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з дружиною взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі до Зарваниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

У богослужіннях взяли участь тисячі прочан з усієї України, у тому числі і з тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Архиєрейську Божественну Літургію у Зарваниці очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Цьогорічне паломництво присвячене 425-літтю проголошення Берестейської унії та молитві за мир в Україні.

Глава УГКЦ Блаженнійший Святослав привітав п’ятого президента. "Мені завжди приємно вітати пана президента Петра Олексійовича Порошенка із дружиною. Дякуємо, що ви так само завжди до Зарваниці стремитесь", - сказав він.

Своєю чергою, Порошенко також зазначив, що добре, що Зарваницька проща стала можливою.

"Люди втомилися від відсутності можливості прийти і помолитися Богу. І я молився за те, щоб відійшла пандемія, відійшла криза, і не заважала людям йти своєю дорогою", - сказав Порошенко після богослужіння.

Після літургії подружжя Порошенків зустрілося із Главою УГКЦ.

"Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці. Ми обговорили майбутні духовні починання, які сприятимуть міжконфесійному діалогу та об’єднанню українського суспільства", - повідомив п’ятий президент.

Напередодні у Марійському духовному центрі "Зарваниця" тисячі людей прийшли до чудотворного джерела для спільної молитви до Пресвятої Богородиці.

"Я був приємно вражений вчорашньої ночі, коли десятки тисяч людей молилися, піднімали свічки. І ті, хто ще коливаються, чи приїжджати у липні у Зарваницю – відкиньте коливання. Приїдьте. В цей день Богородиця відкриває своє серце, відкриває двері небесні. І наша молитва точно одразу ж буде почута Богородицею", - переконаний Порошенко.