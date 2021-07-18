Порошенко принял участие во всеукраинском Зарваницком паломничестве

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве к Зарванице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Архиерейскую Божественную литургию в Зарванице возглавил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Нынешнее паломничество посвящено 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав поприветствовал пятого президента. "Мне всегда приятно поздравлять господина президента Петра Алексеевича Порошенко с женой. Спасибо, что вы так же всегда к Зарванице стремитесь", - сказал он.

В свою очередь, Порошенко также отметил, что хорошо, что Зарваницкое паломничество стало возможным.

"Люди устали от отсутствия возможности прийти и помолиться Богу. И я молился за то, чтобы отошла пандемия, отошел кризис, и не мешал людям идти своей дорогой", - сказал Порошенко после богослужения.

После литургии супруги Порошенко встретились с главой УГКЦ.

"Поблагодарил Блаженнейшего Святослава за совместную молитву за Украину во время традиционного паломничества в Зарваницу. Мы обсудили будущие духовные начинания, которые будут способствовать межконфессиональному диалогу и объединению украинского общества", - сообщил пятый президент.

Накануне в Марийском духовном центре "Зарваница" тысячи людей пришли к чудотворному источнику для общей молитвы к Пресвятой Богородице.

"Я был приятно поражен вчерашней ночью, когда десятки тысяч людей молились, поднимали свечи. И те, кто еще колеблются, приезжать ли в июле в Зарваницу - отбросьте колебания. Приезжайте. В этот день Богородица открывает свое сердце, открывает двери небесные. И наша молитва точно сразу же будет услышана Богородицей", - убежден Порошенко.