Порошенко і Туск візьмуть участь у засіданні Ради на наступному тижні

У засіданні також візьме участь голова Ради Європи

Президент Петр Порошенко примет участие в заседании Верховной рады 19 февраля. Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера, заседание приурочено к началу агрессии РФ против Украины.

"По поводу нашего заседания 19 февраля. Это заседание приурочено к началу агрессии РФ. Прошло 5 лет, и мы можем подвести итоги, чтобы продемонстрировать, что РФ является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы. Мы будем говорить об энергетической безопасности, о "Северном потоке-2", об экономической и информационной безопасности", - сообщил Парубий.

По его словам, заседание ВР будет важным напоминанием миру об угрозе, которую несет РФ.

"Заседание Верховной рады будет не голосованием, это будет открытое заседание, торжественное. Будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко, который сможет говорить о защите Украины в тот период. Также будет присутствовать премьер-министр. Также в мероприятии примет участие председатель Совета Европы Дональд Туск. Приглашены и силовики, собственно те, кто организовывали оборону Украины", - добавил он.

Напомним, Порошенко заявил, что гарантировать мир и свободу Украине, как и всем соседям России, может только членство в НАТО и Европейском союзе.

Как писало РБК-Украина ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий.

Добавим, Европейский союз и США работают над новыми санкциями против России в ответ на захват украинских моряков в Керченском проливе.