Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО

29-30 травня 2022 року лідер партії "Європейська солідарність", пʼятий президент Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що окрім участі в роботі асамблеї Порошенко проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Повідомляється, що 31 травня - 1 червня 2022 року Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу.

Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України, а також шляхи підтримки України. Порошенко запрошений виступити з промовою перед учасниками форуму.

У роботі Конгресу та Саміту ЄНП візьмуть участь президенти Європейської Комісії та Європейського парламенту, керівництво країн ЄС з-поміж ЄНП.

Як повідомлялося раніше, 5 травня Порошенко отримав запрошення президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про збільшення підтримки України у відсічі російській агресії, посилення санкційного режиму проти Росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.