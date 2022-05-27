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Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО

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Пятница 27 мая 2022 15:31
Порошенко примет участие в заседании Парламентской ассамблеи НАТО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

29-30 мая 2022 года лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Ожидается, что помимо участия в работе ассамблеи Порошенко проведет ряд встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзников по Нато и Европейского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Сообщается, что 31 мая - 1 июня 2022 года Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза.

Ключевой темой мероприятий ЕНП будет продолжающаяся война России против Украины, а также пути поддержки Украины. Порошенко приглашен выступить с речью перед участниками форума.

В работе Конгресса и Саммита ЕНП примут участие президенты Европейской Комиссии и Европейского парламента, руководство стран ЕС из ЕНП.

Как сообщалось ранее, 5 мая Порошенко получил приглашение президента Европейской народной партии принять участие в Конгрессе ЕНП, который состоится 31 мая - 1 июня в Роттердаме (Нидерланды).

В рамках Конгресса запланировано избрание нового руководства политической семьи Европейской народной партии, обсуждение и координация позиций по актуальным вопросам развития Евросоюза.

Речь идет, в частности, об увеличении поддержки Украины в отпоре российской агрессии, усилении санкционного режима против России и определении позиции относительно предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС в контексте подготовки к июньскому заседанию Европейского Совета.

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НАТО Петр Порошенко
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