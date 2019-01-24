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Порошенко запросив президента Бразилії відвідати Україну

Новини » Політика    24.01.2019 - 13:25
Порошенко запросив президента Бразилії відвідати Україну
Фото: Петро Порошенко і Жаир Болсонару (twitter.com/poroshenko)

Порошенко і Болсонару в Давосі обговорили перспективи активізації торговельно-економічного співробітництва

Президент України Петро Порошенко запросив президента Бразилії Жаїра Болсонаро відвідати Україну з візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенко в Twitter.

Порошенко і Болсонаро в Давосі обговорили перспективи активізації торговельно-економічного співробітництва у військово-технічній, інвестиційній, енергетичній, науково-технічній сферах.

"Запросив нового президента Бразилії відвідати Україну з візитом", - написав Порошенко.

Порошенко запросив президента Бразилії відвідати Україну

Нагадаємо, також в Давосі президент України Петро Порошенко та заступник голови Китаю Ван Цішань домовилися продовжувати розвиток двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

 

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