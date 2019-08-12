Порошенко прибув на допит у ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань 12 серпня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що під будівлею ДБР проходить акція протесту. Учасники акції тримають в руках прапори ЄС і НАТО, а також плакати зі словами "ДБР, чистіть владу, а не медіа".

Фото: акція протесту під ДБР (РБК-Україна)

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон Петра Порошенка. В минулому році журналісти проекту "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Журналісти припускали, що зазначені особи не проходили паспортний контроль і подорожували під іншими іменами.

Крім того, що в Держбюро розслідувань викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Після другого виклику на допит, 24 липня Порошенко прибув в Державне бюро розслідувань. Візит став несподіваним для співробітників ДБР, які чекали його 25 липня.

Зазначимо, ДБР зараз розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.