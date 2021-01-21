Порошенко: президентство Байдена відкриває для України шанс отримання ПДЧ в НАТО

Президенство Джозефа Байдена відкриває для України широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення суверенітету.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Він також повідомив, що своїми каналами сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше.

"Без жодного перебільшення, вчора був надзвичайно важливий день для світу, який вірить у спільні демократичні цінності, трансатлантичну єдність і солідарність, цінності миру і безпеки. Саме до цього світу належить Україна, а не до "руского міра" безправ’я, автократії та політичного рабства. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена - політика, мужність і лідерські якості якого визнають не лише друзі, а навіть опоненти. Щирого друга України, у чому я особисто переконався протягом кількох років свого президентства, коли саме Байден ще як віце-президент відповідав за відносини з нашою країною", - нагадав Порошенко.

За його словами, немає жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України.

"І маю обгрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським", - додає він.

Порошенко переконаний, що це шанс на зміцнення твердої трансатлантичної єдності і солідарності з Україною на засадах принципу "нічого про Україну без України", на повернення теми України у перелік пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ключовим етапом на цьому шляху, на його думку, має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі.

Крім уваги до проблематики колективної безпеки в рамках НАТО, слід зміцнювати й двосторонній безпековий альянс між Україною та США, вважає лідер партії "Європейська солідарність".

"Спільно з Вашингтоном Київ має добиватися посилення різнопланових санкцій проти Москви як інструменту, який засвідчив свою здатність тримати агресора за столом переговорів та стримувати його від нових військових авантюр проти України", - переконаний Порошенко.

На його думку, критичну увагу слід надати і підтримці реформ в Україні, передусім у частині верховенства права та боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій.

"Зі свого досвіду знаю, наскільки важливими є персональні контакти і довіра між лідерами. Тому переконаний у необхідності здійснення візиту президента України до Вашингтону і зустрічі у Білому домі вже найближчим часом. Звичайно, що всі ми будемо раді бачити Джо Байдена у Києві, як це часто бувало раніше", - зазначив Порошенко.

Він також сподівається, що влада не втратить той шанс, який відкрився перед Україною вчора.

"Ще раз наголошую: чим можу, тим допоможу, бо йдеться про національні інтереси України. Відновлення і зміцнення стратегічного партнерства із США - головне зовнішньополітичне завдання для України в цьому році. Але треба розуміти, що нова американська адміністрація готова допомагати Україні настільки, наскільки українська влада готова продовжувати реформи, а не імітувати їх", - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, 21 січня 2021 року Джо Байден і Камала Харріс принесли присягу і вступили на посади президента і віце-президента США.

Новий президент США одразу підписав ряд указів, частина яких скасовує рішення його попередника Дональда Трампа. У зв'язку з цим США повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я і Паризьку кліматичну угоду, що ще підписав Байден - в матеріалі РБК-Україна.