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Порошенко презентував програму економічного відновлення України

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко презентував програму економічного відновлення України й наголосив, що Україні потрібен План Маршалла, який націлений на членство нашої держави у Європейському Союзі та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час Європейського фінансового конгресі у Сопоті.

"Сьогодні ми зосереджені на Плані Маршалла для України. Він має ґрунтуватися на таких основних принципах - прозорості, ефективності та довіри. А також на принципі "кошти в обмін на реформи", - заявив Порошенко.

Він також додав, що нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію - модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства.

"Це буде Україна, яка ідеально вписується в ЄС. Україна, яка завершує європейський проект, тому що без України проект ЄС ніколи б не був завершеним. Для цього Україна вже зараз має отримати статус кандидата в ЄС. Це вивільнило б інвестиційний інтерес до України ще більшого масштабу. Це допомогло б реформам в Україні посилитися", - наголосив Порошенко.

За його словами, координатором цього Плану відродження та відбудови України має стати Європейська комісія як гарант майбутнього членства України в ЄС.

Він зазначив, що після 2014 року Україна попри російську агресію змогла впровадити чимало проєвропейських реформ, зокрема реформу децентралізації, очищення банківської системи, дерегуляцію бізнесу.

Порошенко також наголосив: українці змогли здивувати світ і зможуть зробити це ще раз. Він закликав надати Україні найближчим часом статус кандидата у члени ЄС та ПДЧ в НАТО.

"Нам це потрібно це зараз - статус кандидата. І тоді Україна вдруге здивує світ швидкістю своїх реформ. Україна - це найоптимістичніша нація на європейському континенті. Ми знаємо, чого ми хочемо, і знаємо як цього досягти", - резюмував політик.

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Петро Порошенко