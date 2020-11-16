Порошенко представив план порятунку від коронавірусної кризи

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" представив план порятунку України від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Порошенко вимагає негайно припинити нецільове використання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців.

Про це йдеться у відеозверненні Порошенка на сторінці у Facbook.

"Перша частина антиковідного плану "Європейської солідарності" - вимога негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на цілі, не пов’язані із медичними питаннями", - заявив Порошенко.

За його словами, політсила вже подала законопроект, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. Зокрема, на безкоштовне тотальне тестування, як це робиться в Словаччині і Австрії, на безкоштовні ліки згідно з медичними протоколами лікування цієї хвороби і на безкоштовні маски для тих, кому вони не по кишені.

Петро Порошенко представив план порятунку України від коронавірусної кризи Непрофесійність, дилетантизм, повна неспроможність зеленої влади цілком очікувано поставила країну та людей на межу національної катастрофи. Багатьох жертв можна було би уникнути, чимало життів — врятувати. Якби влада з відповідальністю і фахово поставилася до захисту від пандемії, а не закатувала ковідні гроші в асфальт за ціною, неначе коштовні метали. Антиковідний план «Європейської Солідарності» передбачає такі вимоги: Негайно припинити витрачання коштів Фонду боротьби з Covid-19 на цілі, не пов’язані із медичними. Ми тим часом подали законопроект, який зобов’язує відновити Фонд і залишок у 27 мільярдів гривень спрямувати винятково на боротьбу з ковідом. Покарати винних у розкраданні коштів фонду Антиковід. «Двадцятка» мільярдів, вже витрачена не за призначенням, має бути повернута місцевому самоврядуванню. Застрахувати всіх медиків від Covid-19 та виплатити компенсації сім‘ям усіх померлих медиків. Виплатити обіцяні 300% доплати медикам. Забезпечити перепідготовку лікарів для недопущення критичної нестачі медичних кадрів. Відкрити для загального доступу усі відомчі лікарні, зокрема МВС, СБУ, «Укрзалізниці», Держуправління справами — знамениту «Феофанію» та інші. Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу. Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню. Забезпечення хворих безкоштовними ліками. Протягом кількох тижнів — забезпечити безкоштовне тотальне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Слід забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції заклади охорони здоров’я та освіти, пенсіонерів і багатодітні родини. Продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом. Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вирахувати з бази оподаткування фізичних осіб. Найближчими днями «Європейська Солідарність» оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень. Всі запропоновані нами рішення мають бути ухвалені негайно, цього тижня, завтра у Верховній Раді. Влада не просто розтринькала гроші, які парламент виділив на боротьбу з ковідом. Вона згаяла час, який вже не повернути ні за які гривні, ні за які долари, ні за які євро. Володимире Олександровичу, Ви не Кашпіровський і не Чумак. Не намагайтеся лікувати людей відосиками. Замість того, щоб смикатися і кривлятися перед камерою, треба негайно вживати термінові заходи. Ось Вам готовий план. Не придумали свого — беріть та робіть чуже. Ви не інфлуенсер з тік-току. Ви взяли на себе відповідальність за країну. І поки з Вас її ніхто ще не зняв, якось несіть цю непосильну для Вас ношу. Зійдіть з екранів і моніторів на грішну землю і рятуйте людей. Нам усім треба протриматися до вакцини, щодо випробувань якої є оптимістичні новини. Posted by Петро Порошенко on Monday, November 16, 2020

Також Порошенко переконаний, що слід гарантувати їм страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою, а не лише у разі смерті від неї.

"Вимагаємо виплатити кошти сім’ям усіх медиків, які віддали свої життя, захищаючи нас з вами. Наразі йдеться про 238 родин. За страхування медичних працівників ми боремось ще з березня, коли я підписав відповідний законопроект", - говорить Порошенко.

Крім того, він закликав забезпечити у повному обсязі обіцяні 300-відсоткові доплати медпрацівникам.

"Доплата означає, що в рази множиться уся ставка медика, задіяного у боротьбі з ковідом. Якщо вона 8000 гривень, то отримати він має 24000, а не дві-три тисячі доплати, як зараз. Бо своїм життям медики ризикують протягом усієї зміни", - наголошує Порошенко.

Крім того, "ЄС" вимагає відкрити для загального доступу, - незалежно від посади та статусу хворого, - усі відомчі лікарні, хоча б на час ковіду, але зараз. Зокрема МВС, СБУ, "Укрзалізниці", Держуправління справами - "Феофанію".

Партія також вимагає забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем.

Слід продовжити на 2021 рік застосування податкової знижки для фізичних осіб та особливостей оподаткування юридичних осіб, які надають благодійну безкоштовну допомогу закладам охорони здоров’я на боротьбу з ковідом.

"Видатки родин на тести та лікування ковіду пропонуємо вираховувати з бази оподаткування фізичних осіб", - додає Порошенко.

За його словами, найближчими днями "Європейська солідарність" оприлюднить окремий план підтримки фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу, які найбільшою мірою потерпають від різних карантинних обмежень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 9 832 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Додамо, на початку листопада вчені НАН України прогнозували, що до середини листопада щоденна кількість нових випадків COVID-19 в країні сягатиме 11 тисяч.